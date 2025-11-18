CISGIORDANIA (ITALPRESS) – E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un attacco terroristico avvenuto oggi a Gush Etzion, in Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani, secondo cui i due assalitori sono stati uccisi dagli agenti della sicurezza. Secondo le testimonianze dei presenti sulla scena citate dai media, i due assalitori armati di coltelli sono arrivati a bordo di un veicolo con l’obiettivo di investire i passanti, per poi scendere dal mezzo e iniziare a colpire con un coltello.

I due responsabili sono stati identificati dalle autorità palestinesi come Imran al-Atrash e Walid Sabarneh, entrambi diciottenni. Lo ha annunciato il ministero della Salute palestinese. Al-Atrash era di Hebron, mentre Sabarneh era originario della vicina città di Beit Ummar. L’episodio si inserisce in una nuova spirale di violenza in Cisgiordania, dove i coloni nelle ultime settimane hanno sradicato alberi di ulivo e dato alle fiamme proprietà palestinesi.

“Una risposta naturale ai tentativi di Israele di eliminare la causa palestinese e alla furia dell’occupazione e dei coloni in Cisgiordania”. Lo afferma il gruppo armato palestinese Hamas in una nota stampa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).