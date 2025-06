Un medico tedesco aggredisce un assistente di volo su un KM Malta Airlines

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un medico tedesco di 62 anni è stato dichiarato colpevole di aver aggredito un’assistente di volo a bordo di un volo KM Malta Airlines da Monaco a Malta. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio, quando Frank Stefan Siegward Wedel ha ignorato il segnale luminoso che indicava di restare seduti e si è alzato per andare in bagno.

Secondo l’accusa, quando l’assistente si è avvicinata per richiamarlo, Wedel le ha afferrato la mano con forza e l’ha spinta, facendola cadere e sbattere la testa. Mentre la donna tentava di rialzarsi, Wedel le ha chiuso la porta del bagno in faccia e ha continuato ad utilizzarlo. La difesa ha sostenuto che Wedel si era recentemente sottoposto ad un’operazione per un tumore aggressivo alla prostata e aveva un bisogno urgente, agendo per panico e imbarazzo.

È stato inoltre sottolineato che Wedel ha subito mostrato rammarico per il suo comportamento. Tuttavia, l’accusa ha ribattuto che Wedel non ha collaborato con le autorità e non ha mai informato l’equipaggio della sua condizione medica. Non sono stati presentati documenti medici a giustificazione delle sue azioni.

Il tribunale ha dichiarato Wedel colpevole, condannandolo a tre mesi di reclusione con pena sospesa per un anno. Gli è stata inoltre inflitta una multa di 5.000 euro e imposta una garanzia di 1.000 euro per assicurare la sua buona condotta per i prossimi dodici mesi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).