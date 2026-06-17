Edge e Leonardo rafforzano la loro collaborazione attraverso una futura costituzione di una Joint Venture

ROMA (ITALPRESS) – In linea con la roadmap di collaborazione precedentemente annunciata, EDGE e Leonardo hanno fornito ulteriori dettagli sulla futura costituzione di una Joint Venture (JV) intesa a sviluppare, commercializzare, produrre e supportare alcuni tra i più avanzati sensori e sistemi chiave per la difesa disponibili a livello globale.

La Joint Venture si concentrerà su una serie di capacità nel settore della difesa, tra cui radar aviotrasportati per piattaforme stealth di nuova generazione, il radar Kronos Grand Mobile HighPower (HP), sistemi di gestione del combattimento (Combat Management Systems, CMS) e sensori per velivoli multi-missione.

La JV fungerà inoltre da piattaforma commerciale per promuovere e vendere il velivolo caccia/addestratore M-346 e altre capacità di difesa nei mercati europei e internazionali. Combinando le competenze tecnologiche, le capacità industriali e l’accesso ai mercati internazionali di entrambi i partner, la JV mira a rafforzare la propria posizione come attore di primo piano nel settore globale della difesa, supportando clienti in Europa e oltre con soluzioni integrate e all’avanguardia.

“Leonardo porta con sé decenni di eccellenza nel settore dei radar e dei sistemi di gestione del combattimento, noi portiamo capacità industriale, agilità e accesso ai mercati che consentono a tali tecnologie di arrivare più rapidamente ai clienti. Questa JV avrà la capacità di realizzare alcuni dei più avanzati sensori e sistemi al mondo, con ordini previsti per un valore superiore ai quattro miliardi di euro nei prossimi cinque anni”, afferma Hamad Al Marar, Managing Director e CEO di EDGE.

“Il progetto di costituire una Joint Venture con EDGE riflette la convinzione di Leonardo che le partnership industriali strategiche possano fornire un contributo chiave nel plasmare il futuro dell’industria globale della difesa – spiega Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo -. La collaborazione industriale e le Joint Venture sono un modello che stiamo adottando sempre più spesso e siamo fiduciosi che, insieme a EDGE, creeremo un benchmark di successo, definendo nuovi standard attraverso l’eccellenza tecnologica, la solidità industriale e una visione condivisa di lungo periodo nei settori individuati per la cooperazione e nelle diverse aree geografiche”.

-Foto ufficio stampa Leonardo-

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