Un marocchino ucciso in un centro scommesse a Napoli, fermato un connazionale

NAPOLI (ITALPRESS) – Su delega della Procura di Napoli, Carabinieri e Polizia di Stato hanno fermato un 29enne di origini marocchine per l’omicidio di un connazionale di 27 anni, nella notte del 2 luglio scorso. La vittima fu uccisa in un centro scommesse di via Alessandro Poerio. Il 29enne e’ stato rintracciato grazie alle immagini di una videocamera. Il giovane dopo aver ingaggiato una colluttazione con la vittima per futili motivi, l’avrebbe colpita al petto con un coccio di bottiglia. Abbandonata in strada la t-shirt insanguinata e una bottiglietta d’acqua utilizzata per lavare via il sangue, l’uomo poi si sarebbe nascosto in un casale abbandonato.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)