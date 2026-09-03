Un chilo di cocaina nel doppiofondo dell’auto, due arresti a Roma

ROMA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato in flagranza di reato di due persone e hanno sequestrato oltre 1 chilo di cocaina. In seguito a un controllo nell'auto su cui viaggiavano, in prossimità del Grande Raccordo Anulare - zona Casal Monastero, è stato scoperto e sequestrato un panetto di cocaina, occultato all'interno di un doppiofondo creato al di sotto del vano portaoggetti. mgg/azn