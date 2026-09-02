Como, Fabregas “Partiti bene ma dobbiamo sempre alzare il livello”

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo partiti bene, non a Udine, ma ovviamente si deve alzare sempre il livello, questo è l'obiettivo di tutti nella vita e nello sport. Confermarsi su cosa? In Serie A vuol dire alzare il livello, quest'anno sarà più complesso perché ci sarà la Champions, abbiamo fatto una squadra di cui sono molto contento, possiamo competere su tutti i fronti". Lo ha dichiarato l'allenatore del Como Cesc Fabregas a margine del Gran Galà del Calcio Aic, a Milano. pia/glb