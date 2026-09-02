Nazionale, Buonfiglio “L’importante è fare tesoro delle sconfitte”

MILANO (ITALPRESS) - "Come tutti quegli appassionati e tifosi della maglia azzurra, non vediamo l'ora di ripercorrere quei percorsi che io ho avuto la fortuna di vivere, da ragazzino, da giovane, da meno giovane, ma l'entusiasmo è sempre quello. Ce la mettiamo tutta e sono convinto che, non subito, perché guai a pensare che ci sia la bacchetta magica, il lavoro premia. Lo dicono spesso gli allenatori quando hanno perso una partita, che dobbiamo fare? Dobbiamo tornare a casa e lavorare". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine del Gran Galà del calcio Aic, alla Scala di Milano, a proposito del rilancio del calcio italiano. "L'importante è che da tutte le sconfitte si faccia tesoro per non ripeterle", ha aggiunto. pia/glb/mca2