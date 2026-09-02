Malagò “Infantino? No problema di persone, ma incoscienti andare contro la Uefa”

MILANO (ITALPRESS) - "Serve un nuovo presidente dopo Infantino? Non è un problema della persona. L'Italia è all'interno del sistema Uefa, ospiterà gli Europei nel 2032, non c'è persona che possa andare contro quello che la Uefa ci ha chiesto. Sarebbe autolesionismo, sarebbe da incoscienti. Anche sul dossier dobbiamo mantenere la fiducia della Uefa e mantenere gli impegni che abbiamo preso". Lo ha dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò a chi gli chiedeva se servisse un altro presidente della Fifa al posto di Gianni Infantino. pia/glb/mca2