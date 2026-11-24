Home Video News Xinhua Un astronauta pakistano primo straniero a bordo di una stazione spaziale cinese
Un astronauta pakistano primo straniero a bordo di una stazione spaziale cinese
L'astronauta pachistano Muhammad Zeeshan Ali è stato selezionato come specialista del carico utile per partecipare alla missione spaziale cinese Shenzhou-24. Dopo mesi di rigoroso addestramento insieme ai suoi colleghi cinesi, Ali si prepara a scrivere la storia come primo astronauta straniero a bordo della stazione spaziale cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)