Cina: luci, motore, azione! Gli stranieri si cimentano nelle miniserie

Cercate un modo diverso per esplorare la Cina? Perché non recitare in una miniserie cinese (duanju)? I visitatori internazionali stanno scoprendo una nuova e divertente esperienza a Hengdian, nella provincia dello Zhejiang, la più grande base di produzione cinematografica e televisiva della Cina. Dalla scelta del copione ai costumi, fino al momento di mettersi davanti alla telecamera, hanno la possibilità di provare l'emozione di diventare protagonisti di una miniserie. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)