Cina, Starbucks diventa un’attrazione turistica a Urumqi

Durante il Global Mayors Dialogue 2026 a Urumqi, i delegati hanno visitato il Gran Bazar, con una tappa presso Starbucks dello Xinjiang, dove la cultura tradizionale caratterizza il design del punto vendita. Hanum Ain binti Zainal, del Dipartimento per l'attuazione dei progetti e la manutenzione degli edifici di Kuala Lumpur, ha condiviso le sue impressioni con Xinhua. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)