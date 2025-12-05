Umanizzare la cura oncologica atto di civiltà, a Lecce nasce il Manifesto Lilt

LECCE (ITALPRESS) - Umanizzare la cura oncologica è un atto di civiltà. Perchè la malattia non è mai solo clinica: entra nella vita emotiva, sociale e lavorativa della persona e ne ridefinisce significati e priorità. Per questo è necessario un approccio globale, in cui il paziente viene accompagnato non solo nelle decisioni terapeutiche, ma anche nel recupero di dignità, identità e senso, diventando parte attiva del proprio percorso. Al Teatro Paisiello di Lecce, in occasione del secondo congresso nazionale, Lilt-Lega italiana per la lotta ai tumori, ha presentato il Manifesto per l'umanizzazione delle cure per il paziente oncologico f06/fsc/azn