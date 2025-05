L’Ufficio Europeo dei brevetti premia dieci giovani inventori

MILANO (ITALPRESS) – L’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) assegna il premio Giovani inventori, che celebra individui e team di età non superiore ai 30 anni per le loro innovazioni rivoluzionarie che riguardano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Oggi i dieci vincitori, noti come Tomorrow Shapers, sono stati annunciati. Selezionati tra oltre 450 candidati, questi innovatori sono stati riconosciuti per il loro contributo nell’affrontare le sfide globali più urgenti. I tomorrow shapers del 2025 si riuniranno a Reykjavik, in Islanda, il 18 giugno.

Durante la cerimonia, tre iniziative riceveranno premi speciali. World Builders: Riconosce gli innovatori che lavorano per un futuro sostenibile garantendo l’accesso a risorse essenziali come acqua, energia e infrastrutture sostenibili. Il loro lavoro promuove soluzioni di economia circolare che favoriscono la prosperità riducendo l’impatto ambientale. Community Healers: Celebra individui o team che forniscono soluzioni per la sicurezza alimentare, l’istruzione, l’assistenza sanitaria e condizioni di lavoro eque. Il loro lavoro garantisce pari opportunità e combatte la discriminazione. Nature Guardians: Dedicato a iniziative che proteggono gli ecosistemi e la biodiversità, affrontando i cambiamenti climatici, la salute degli oceani e la conservazione della fauna selvatica. Questo lavoro mira a prevenire i danni ambientali e a ripristinare l’equilibrio naturale.

Ogni premiato riceverà 5.000 euro, mentre i tre vincitori dei premi speciali riceveranno altri 15.000 euro. Il vincitore a scelta del pubblico, selezionato attraverso una votazione pubblica online, riceverà altri 5.000 euro.

