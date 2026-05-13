Meloni “L’emigrazione giovanile è una questione che va affrontata con serietà”

ROMA (ITALPRESS) – “L’emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale, è una questione seria che chiaramente nessuno ha sottovalutato e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito a invertire“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo al premier time in Senato. “E’ una questione reale e va affrontata con serietà. L’obiettivo per cui restare in Italia – ha aggiunto – deve tornare a essere, ovviamente, una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi”. La premier ha sottolineato che “il Mezzogiorno paga di più questo fenomeno e abbiamo lavorato con varie misure, come la Zes unica e Resto al Sud”.

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