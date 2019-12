ANCELOTTI È IL NUOVO ALLENATORE DELL’EVERTON

“Benvenuto Mr Ancelotti”. Con questo messaggio, via Twitter, l’Everton ha ufficializzato l’ingaggio di Carlo Ancelotti. Da oggi il tecnico di Reggiolo guiderà la squadra di Liverpool.

“Questo è un grande club, con una grande storia e con tifosi molto legati alla squadra”. Queste le prime parole di Carlo Ancelotti da nuovo allenatore dell’Evereton. L’ex tecnico del Napoli, che in carriera ha vinto tre Champions League, ha firmato un contratto che lo legherà alla società inglese fino al 2024.

“C’è una visione chiara qui, sia da parte della proprietà che dei dirigenti, per ottenere successi e trofei. Questo è qualcosa che mi affascina come allenatore. Sono entusiasta della prospettiva di poter contribuire a trasformare questo progetto in realtà”, ha aggiunto Ancelotti, che ha già lavorato in Premier, dal 2009 al 2011, guidando il Chelsea alla conquista anche di un titolo (2009-2010).

Ancelotti assisterà dalla tribuna al match di oggi contro l’Arsenal (in campo alle 13.30). “Ho visto le gare disputate dalla squadra nelle ultime settimane”, ha proseguito il tecnico, che farà il suo esordio ufficiale giovedì contro il Burnley.

“Duncan (Ferguson, ndr.) ha svolto un ottimo lavoro in questo periodo, bisogna dargliene merito. La squadra è organizzata e ben motivata. Questi sono fattori chiave nel calcio e sono lieto che farà parte del mio staff”, ha concluso Ancelotti, confermando che l’attuale tecnico ad interim, ovvero Ferguson, resterà al suo fianco nel club di Liverpool.

