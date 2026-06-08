Eriksen rassicura tutti: “Caso diverso dal 2021, il percorso di recupero è già iniziato”

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono tornato a casa con la mia famiglia. Come potete immaginare, ricevere una scarica dal mio ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile, ndr) ha avuto un impatto significativo sia su di me sia sulla mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti sul fatto che si è trattato di una situazione diversa da quella accaduta nel 2021. Mi sento bene e il mio percorso di recupero è già iniziato”. Lo ha scritto su instagram il fantasista della nazionale danese Christian Eriksen all’indomani del malore accusato in campo nel test contro l’Ucraina, cinque anni dopo l’arresto cardiaco subito agli Europei.

“Oltre a essere grato per il supporto e l’assistenza ricevuti da tutti i giocatori e dallo staff medico presenti in campo, sono anche incredibilmente riconoscente ai medici che in questi anni si sono presi cura di me e del mio cuore – ha aggiunto -. Grazie alla loro competenza, il mio ICD ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato: proteggermi quando ne avevo bisogno. Per il momento il mio obiettivo è recuperare, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli”, le parole di Eriksen.

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