Ue, von der Leyen “Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo europeo per la competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l’intera filiera: dalla ricerca all’innovazione, dal laboratorio all’impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. L’Europa non può porsi nuove ambizioni senza disporre dei mezzi per finanziarle”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla conferenza annuale “L’incontro degli imprenditori francesi 2026”, a Parigi.

“Mario Draghi ha aperto la strada. Sulla sua scia, la nostra ambizione è chiara: fare dell’Europa un continente che produce, investe e protegge. Rimettere la capacità industriale al centro delle nostre azioni. Creare le opportunità di cui le imprese hanno bisogno per investire. E fare dell’apertura una scelta di forza, basata sulla reciprocità, l’equità e la tutela dei nostri interessi”. “La Francia – ha aggiunto – ha dato un contributo significativo a questa evoluzione. Sulla nostra necessità di indipendenza. Sulla politica industriale. Sull’energia nucleare. Sull’elettrificazione. Sull’intelligenza artificiale. Tutto questo è il contributo della Francia. Oggi l’Europa sta dando a queste scelte la portata necessaria. Perché nessuna di queste battaglie può essere vinta da un singolo Paese. Ed è per questo che noi, come europei, dobbiamo agire su tutte le leve che determinano la nostra competitività oggi”.

“In un mondo più frammentato, l’apertura è uno strumento di forza. I nostri accordi commerciali aprono i mercati alle nostre imprese, diversificano le nostre catene di approvvigionamento, garantiscono le materie prime e i componenti di cui abbiamo bisogno e offrono alternative quando alcuni partner diventano meno prevedibili. Questa è la sicurezza economica: non dipendere mai da un unico partner. Perché un’Europa indipendente non è un’Europa isolata, ma un’Europa che ha delle alternative. Il CETA, il nostro accordo commerciale con il Canada, lo dimostra. Dal 2017, le esportazioni francesi di beni verso il Canada sono aumentate del 45%. Le esportazioni di servizi sono più che raddoppiate. Questo è ciò che rappresentano i nostri accordi commerciali: maggiori opportunità per le nostre imprese, catene del valore più solide e maggiore libertà d’azione per l’Europa”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

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