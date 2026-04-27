Ue, Tajani “Contrario all’uscita unilaterale dal Patto di Stabilità”

Mandatory Credit: Photo by Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/Shutterstock (14923803ax) Antonio tajani gestures as he speaks to the media during a press conference. A meeting of the Foreign Ministers of the EU Big Five and the United Kingdom took place. The Foreign Ministers of Poland, France, Germany, and Italy participated, alongside their counterparts from Spain and the United Kingdom. The meeting was also attended by Kaja Kallas, the future High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. EU's Big Five Meeting in Warsaw, Poland - 19 Nov 2024

FIRENZE (ITALPRESS) – “Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal Patto di Stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l’energia, però deve essere un provvedimento a tempo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine del Forum economico Italia-America Latina, a Prato.

“Sono assolutamente contrario all’ipotesi di uscire unilateralmente dal Patto di Stabilità – ha aggiunto Tajani -, in questi momenti serve più Europa e non meno Europa. Servono iniziative più coraggiose, e quella degli aiuti di Stato proposta dalla Commissione Europea è una proposta che rischia di far aumentare la concorrenza sleale, di far aumentare i dislivelli non essendoci ancora armonizzazione fiscale, quindi non mi pare una soluzione ottimale. Si potrebbe pensare, se l’Europa vuole fare una scelta coraggiosa, a un altro Pnrr come quello del Covid per permettere a tutta l’Europa di poter superare questo momento complicato”.

“Ci sono i 400 miliardi del Mes, non vedo perchè devono rimanere là congelati. Invece di aumentare il debito pubblico si potrebbero utilizzare quei soldi per il debito pubblico, se noi aumentiamo il debito pubblico mettiamo un altro fardello sulle spalle degli italiani”, ha concluso Tajani.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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