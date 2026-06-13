Futuro Nazionale, Vannacci “Siamo la feccia, figli di nessuno e siamo orgogliosi di esserlo”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia, e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento abbiamo la sporca dozzina, fuori siamo i figli di nessuno e orgogliosissimi di esserlo”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, parlando in occasione dell’assemblea costituente di FN all’Auditorium della Conciliazione a Roma che si era aperta con l’inno d’Italia. Poi Vannacci ha attaccato la stampa (“Non abbiamo bisogno di quella ammaestrata”) e recitato la preghiera dei paracadutisti francesi. “Ci dicono di allearci con questa alleanza di centrodestra, ma perché dovrei allearmi con chi continua a portare avanti l’agenda Draghi, il Green deal o il debito comune?”, ha sottolineato.

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