Ue, Strada “Preoccupa posizione presidenza danese sui migranti”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “Il discorso che è stata espresso l'altro giorno in plenaria nel parlare di ridurre il flusso di migranti e la loro influenza nelle nostre società come di un fattore che riduce la coesione sociale è qualcosa che per me è inaccettabile”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata del Partito democratico, Cecilia Strada, commentando il discorso con cui la premier danese, Mette Frederiksen, ha presentato in plenaria al Parlamento europeo le priorità della presidenza danese del Consiglio Ue, che durerà fino al 31 dicembre. L’eurodeputata sottolinea inoltre il valore “antistorico” e “irrealistico” delle posizioni del governo danese. “Abbiamo un dovere verso i nostri elettori che si può limitare allo slogan ‘Chiudiamo i porti’ o ‘Ridurremo i flussi’ nel caso di quest'ultimo discorso danese, ma è il dovere di dare delle risposte vere”, ha concluso Strada. xf4/sat/mca1