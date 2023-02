PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è un momento di forte raccordo istituzionale tra la nostra terra e la Commissione europea. L’Europa è fatta anche di questo, di presenza ma anche di coesione. Noi abbiamo sempre creduto nel progetto europeo: siamo in Europa, ci crediamo e ci confronteremo con la Commissione, per quanto riguarda il mio governo, sui grandi temi”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti margine della cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 nel dipartimento di Ingegneria dell’ateneo palermitano, a cui partecipano anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. “Ho già detto nei giorni pregressi che mi occuperò personalmente dell’utilizzo dei fondi europei per i grandi progetti, ed evitare la parcellizzazione della spesa di queste risorse: punterò su quattro-cinque grossi argomenti per cercare di cambiare e migliorare la Sicilia”.

– foto: ufficio stampa Regione Siciliana

