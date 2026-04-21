Ue, Salvini “Cambiamo le regole o tra poche settimane l’Italia sarà bloccata”

ROMA (ITALPRESS) – L’impatto della crisi nel Golfo è stato al centro della riunione straordinaria dei ministri dei Trasporti dell’Ue. Nel corso del suo intervento, il ministro Salvini ha illustrato le misure adottate dal Governo per mitigare gli effetti del “caro-carburante” e sostenere il settore dei trasporti e della logistica. Da parte italiana è stata ribadita la necessità di dare maggiore flessibilità e spazio di manovra, anche fiscale, agli Stati membri sospendendo il patto di stabilità.

È stata l’occasione per evidenziare i limiti di molte delle politiche europee in materia e ribadire la necessità di rivedere rapidamente alcuni provvedimenti normativi adottati con il Green Deal: a partire dall’ETS per i settori marittimo ed aereo.

Salvini ha anche segnalato l’annunciato sciopero degli autotrasportatori italiani, ribadendo che le “assurde regole europee ci impediscono di aiutare le imprese come vorremmo, non possiamo bloccare l’Italia per la lentezza e l’ottusità ideologica della Commissione Europea”. Per Salvini, senza questi passaggi “la seconda potenza industriale d’Europa, tra poche settimane sarà totalmente bloccata”.

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