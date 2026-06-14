Ita Airways, Pappalardo “La connettività è la leva strategica per la competitività del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “ITA Airways è molto più di una compagnia aerea: è uno dei primi punti di contatto tra l’Italia e il mondo e un ambasciatore del Brand Italia sui mercati internazionali. Attraverso la connettività contribuiamo a creare valore per i territori, le imprese e le filiere del turismo, favorendo una distribuzione più equilibrata dei flussi e valorizzando le eccellenze del Paese. In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, diventa ancora più importante poter contare su un sistema turistico integrato, resiliente e capace di fare squadra. Il nostro impegno è garantire collegamenti sicuri, affidabili e sempre più efficaci, contribuendo a rafforzare l’attrattività dell’Italia e la sua competitività nel mondo.” ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways intervenendo durante il Forum in Masseria Summer edition organizzato da Comin & Partners e Bruno Vespa.

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