Ue, Salini “Presidenza danese abbia approccio razionale su Green Deal”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “L'approccio della presidenza danese del Consiglio Ue è molto favorevole al progresso verso la transizione ecologica, ma il monito che rivolgiamo è di tenere protagonista il livello di attenzione sul modello industriale e manifatturiero europeo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, a margine del discorso con cui la premier danese, Mette Frederiksen, ha presentato alla plenaria del Parlamento europeo le priorità della presidenza danese del Consiglio Ue. “Il Green non può essere la causa dell'abbattimento degli investimenti in termini di innovazione in Europa ma deve essere l'alleato di queste spese: c'è bisogno di un approccio sempre più razionale, che non respinga le ambizioni, ma semplicemente collocato dentro la realtà”, ha concluso l’eurodeputato. xf4/sat/mca1