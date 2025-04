Ue “Nessuna sanzione in preparazione per X di Elon Musk”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Ue non sta preparando “nessuna sanzione” contro X di Elon Musk. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, in un briefing con la stampa.

La precisazione segue alle indiscrezioni del New York Times, secondo cui le autorità di regolamentazione europee starebbero valutando di infliggere a X una multa di oltre un miliardo di dollari per aver violato le normative europee in materia di tutela degli utenti da contenuti illeciti e disinformazione.

