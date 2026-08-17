Ue, nel secondo trimestre rallenta la nascita di nuove aziende

ROMA (ITALPRESS) - Nel secondo trimestre del 2026, le registrazioni di imprese nell'UE sono diminuite dello 0,5% rispetto al primo trimestre del 2026, mentre i fallimenti sono aumentati del 5,7%. Lo rende noto l’Eurostat. Le registrazioni di imprese sono diminuite in 5 degli 8 settori dell'economia. Il calo maggiore si è registrato nel settore industriale, seguito da quello dell'alloggio e della ristorazione e da quello dell'istruzione e dei servizi sociali. Il numero di registrazioni di imprese è aumentato notevolmente nel settore dell'informazione e della comunicazione. Si è registrato un incremento anche nel settore delle costruzioni, mentre i servizi finanziari sono rimasti stabili. Anche i fallimenti sono aumentati in 5 degli 8 settori. Gli incrementi maggiori si sono registrati nei settori dell'istruzione e delle attività sociali, dei trasporti e dei servizi finanziari. Si sono registrate diminuzioni nei settori dell'alloggio e della ristorazione, delle costruzioni e del commercio. fsc/azn