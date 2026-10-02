Quanto ci mettereste a fare un puzzle di 500 pezzi?

ROMA (ITALPRESS) - Ai Mondiali di Puzzle è stato stabilito un nuovo record nella categoria individuale: un puzzle da 500 pezzi è stato completato in 27 minuti e 57 secondi. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano nella rassegna stampa di questa settimana, tra "concerti" di piante e musicisti che si esibiscono solo per gli orsi tibetani. abr/gsl