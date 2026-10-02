“Fuoricorso”, sentirsi indietro mentre gli altri vanno avanti

ROMA (ITALPRESS) - Sentirsi indietro, vedere gli altri andare avanti e chiedersi se stiamo seguendo la strada giusta. È da questa sensazione che nasce “Fuoricorso”, il nuovo album del cantautore genovese Matsby. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lo hanno incontrato per parlare di musica, aspettative e della pressione di dover avere sempre tutto chiaro. abr/gsl