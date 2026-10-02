Subaru E-Outback, il 4×4 elettrico da 375 Cv

ROMA (ITALPRESS) - Subaru presenta la Nuova E-Outback, l’ammiraglia 100% elettrica che combina i capisaldi tradizionali del marchio giapponese con la mobilità a zero emissioni. E’ il modello più spazioso e capace della gamma, espressione più autentica del DNA Subaru in chiave BEV. Lunga 4,84 metri, larga 1,86 m e con un’altezza da terra di 211mm, la nuova E-Outback conferma la presenza su strada da crossover robusto e versatile. Sviluppata sulla piattaforma dedicata e-Subaru Global Platform, adotta la trazione integrale elettrica azionata da due motori sincroni da 167 kW collocati uno per ciascun asse. La potenza complessiva raggiunge i 381 cavalli e 536 Nm di coppia totale, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. La batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh garantisce un’autonomia WLTP fino a 523 chilometri. La dotazione di sicurezza comprende la scocca ad anelli, 9 airbag e il pacchetto ADAS Subaru Safety Sense. Prezzi promo di lancio 46.900 euro per la 4E-Xperience e 49.900 euro per la 4E-Xperience+. abr/azn/gtr