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Ue, Metsola “Mettere le persone al centro e dare speranza ai nostri giovani”
RIMINI (ITALPRESS) - "L'Europa deve avere il focus sulle nostre priorità, deve mettere le persone al centro di tutto ciò che facciamo, dobbiamo essere solidali, coraggiosi e dare speranza ai nostri giovani che vogliono un'Europa che dia le soluzioni. Dobbiamo fare molto di più". Lo afferma la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, arrivando al Meeting di Rimini. xb1/col4/azn