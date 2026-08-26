Carburanti, Tajani “Proroga del taglio delle accise, poi intervento strutturale”

RIMINI (ITALPRESS) - In Cdm "si proroga la decisione già adottata all'ultimo Consiglio dei ministri, il tempo necessario per preparare un intervento sostanziale che possa essere anche strutturale". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando al Meeting di Rimini. "Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extraprofitto, di tasse. Un confronto, un contributo è giusto che sia dato, ma non voglio sentire la parola 'extraprofitto' che sa molto di Unione Sovietica". xb1/col4/azn