Tibet, una frana al confine con il Nepal travolge strade e infrastrutture

GYIRONG (CINA) (ITALPRESS ) - Un'enorme frana, provocata dalle alluvioni, ha colpito stamane un’area al confine tra Nepal e Tibet, travolgendo abitazioni, ponti, strade e infrastrutture. Si contano vittime e dispersi. Dal lato cinese, al valico di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, la frana ha danneggiato le infrastrutture di frontiera. Le autorità cinesi hanno mobilitato squadre di soccorso e predisposto le operazioni di emergenza nella zona colpita. lcr/azn (Fonte video: CCTV+)