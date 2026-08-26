Open Fiber al Meeting di Rimini, la fibra strumento tecnologico e di inclusione

RIMINI (ITALPRESS) - Non solo crocevia di dibattiti politici, culturali, economici e sociali. Il Meeting di Rimini è anche una vetrina per le infrastrutture che intendono cambiare il volto del Paese. Open Fiber è approdata in Romagna, per l'edizione 2026 della kermesse, per mostrare a famiglie e giovani i vantaggi della connettività ultraveloce. La fibra può avere anche un ruolo sociale nel contrastare il digital divide e colmare il divario tra città e periferie. f09/fsc/azn