Ue, Mattarella “Accelerare l’allargamento ai Balcani occidentali”

LUBIANA (SLOVENIA) - "Abbiamo discusso dell'Unione Europea e delle sfide strutturali e contingenti a cui deve far fronte. La prima riguarda il completamento dell'Unione. Alcuni paesi dei Balcani occidentali attendono da molti anni. L'ultimo Paese, la Croazia, è entrata nell'Ue 12 anni fa. Da allora c'è una pausa ingiustificata nel processo di allargamento, che va accelerato il più possibile, come sottolineato da Slovenia e Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Lubiana, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con la presidente della Repubblica di Slovenia, Natasa Pirc Musar. sat/mca2 Fonte video: Quirinale