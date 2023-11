LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il secondo tasso di disoccupazione più basso tra tutti i paesi dell’Unione Europea, e il quarto tasso di disoccupazione più basso tra i giovani nel mese di settembre.

Malta e la Polonia hanno il secondo tasso di disoccupazione più basso, pari al 2,8%. La Repubblica Ceca ha il tasso di disoccupazione più basso, pari al 2,7%. D’altro canto, i tassi di disoccupazione più elevati sono stati registrati in Spagna (12%), Grecia (10%) e Svezia (7,8%).

Il tasso di disoccupazione di Malta, pari al 2,8%, era del 3,7% meno dalla media della zona euro. La disoccupazione nella zona euro è rimasta al 6,5%, un aumento di 0,1% rispetto ad agosto. Il tasso di disoccupazione nell’UE era del 6%.

L’Eurostat ha affermato che a settembre, il 14,3% ovvero poco più di 2,7 milioni di europei sotto i 25 anni cercavano lavoro all’interno dell’UE. Secondo i dati, la Germania ha il tasso di disoccupazione più basso in questa categoria con il 5,8%, seguita dalla Lituania con l’8,6%, dai Paesi Bassi con l’8,8% e Malta con il 9%. I tassi più alti sono stati registrati in Spagna con il 27,8%, seguita dalla Svezia e l’Italia con il 21,9%.

– foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]