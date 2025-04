BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti “è molto gradita e strettamente coordinata” con le autorità europee. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue, Arianna Podestà, nel briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. La portavoce ha precisato che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Meloni “sono state regolarmente in contatto” in questo periodo.

“Nei giorni scorsi sono state in contatto anche in relazione a questa missione”, ha aggiunto Podestà. La portavoce ha infine ribadito quanto già detto dalla stessa von der Leyen, ovvero che “qualsiasi contatto con gli Stati Uniti è ben accetto”.

“Naturalmente, la competenza a negoziare gli accordi commerciali spetta all’Ue”, ha infine precisato Podestà.

