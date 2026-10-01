Salvini “Via libera a 10.000 militari in tutte le città italiane”

ROMA (ITALPRESS) - ROMA (ITALPRESS) - "Finalmente oggi in Commissione difesa alla Camera è stata approvata la richiesta della Lega di arrivare a 10.000 militari in tutte le città italiane addestrati e armati, per portare più sicurezza nelle stazioni, nelle strade, fuori dalle scuole e nei parchi pubblici". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito a Strade Sicure. sat/gsl