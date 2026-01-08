Ue e Giordania rafforzano i legami con il primo vertice bilaterale

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea e la Giordania hanno segnato oggi una tappa importante nelle loro relazioni con il primo vertice bilaterale della loro storia. Secondo una nota di Bruxelles, l’UE è stata rappresentata dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, mentre per la Giordania era presente Sua Maestà il re Abdullah II. Nel corso dell’incontro, i leader hanno fatto il punto sui progressi del Partenariato strategico e globale UE-Giordania, firmato un anno fa, e hanno fissato le priorità per i prossimi anni. Tra queste, una conferenza di alto livello sugli investimenti UE-Giordania prevista per aprile 2026. Il vertice ha ribadito il ruolo della Giordania come partner chiave dell’UE per la stabilità, la prosperità e la cooperazione in Medio Oriente e nell’area mediterranea.

“Il partenariato UE-Giordania è più forte che mai”, ha dichiarato Ursula von der Leyen. “Questo primo vertice segna l’anniversario del nostro Partenariato strategico e globale e i risultati concreti ottenuti insieme. Da una più profonda cooperazione politica e un rafforzato dialogo sulla sicurezza, alle riforme, agli investimenti e alle opportunità per cittadini e imprese: stiamo trasformando gli impegni in azioni concrete, a vantaggio della stabilità, della resilienza e della prosperità condivisa”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).