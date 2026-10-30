Ue, Bordin “Diritto a restare è una sfida, ricostruzione Friuli esempio positivo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Ricordo e orgoglio. Sono le due parole attorno a cui Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e componente del Comitato europeo delle Regioni, costruisce il messaggio della mostra dedicata ai 50 anni dal terremoto del 1976, che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Bruxelles. Lo ha spiegato in un’intervista a Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress. xf4/sat/gsl