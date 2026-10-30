Ambiente, oltre 1,2 milioni di firme contro l’indebolimento delle tutele UE

ROMA (ITALPRESS) - Oltre un milione e 250mila firme per chiedere all’Unione europea di non indebolire le leggi che proteggono la natura. La coalizione #HandsOffNature ha consegnato a Bruxelles la petizione alla commissaria europea all’Ambiente, Jessika Roswall, chiedendo di mantenere le garanzie a tutela degli ecosistemi, delle specie protette e delle risorse idriche. Al centro della protesta c’è il pacchetto Omnibus Ambiente, che punta a semplificare e accelerare le procedure autorizzative per alcuni progetti. Una proposta che preoccupa le associazioni ambientaliste, secondo cui la semplificazione rischia di tradursi in una riduzione delle valutazioni di impatto ambientale e delle garanzie per gli habitat naturali e la fauna selvatica. A destare preoccupazione è anche la possibile revisione delle norme europee sulla tutela delle acque e delle direttive Habitat e Uccelli, strumenti fondamentali per la conservazione della biodiversità. Per le organizzazioni promotrici, modificare queste regole potrebbe compromettere i progressi raggiunti nella protezione del patrimonio naturale europeo. La mobilitazione arriva in un momento in cui il continente deve fare i conti con gli effetti sempre più evidenti della crisi climatica, tra ondate di calore, incendi e perdita di biodiversità. La richiesta delle associazioni è chiara: rendere più rapide le procedure non deve significare abbassare il livello di protezione ambientale. Lo sviluppo economico, sostengono, deve procedere senza mettere a rischio la natura e la salute dei cittadini. mgg/azn