Bartolo “Centrosinistra trovi unità per puntare a presidenza Regione Siciliana”

CATANIA (ITALPRESS) - "È fondamentale che il centrosinistra trovi l’unità per potere puntare alla presidenza della Regione. Ho notato che molte persone, soprattutto i giovani, non vanno più a votare anche perché vedono questa frammentazione. Quando si trovano davanti tanti piccoli partiti, ognuno con la propria bandierina, si chiedono: chi devo votare? Chi sono? Quali risposte possono darmi? Per convincere le persone a tornare alle urne, la prima cosa da fare è dimostrare di essere uniti". Così Pietro Bartolo, a Catania, a margine della presentazione della propria candidatura alla presidenza della Regione Siciliana con il sostegno di Italia Viva Casa Riformista. xo5/vbo/gtr