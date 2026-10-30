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Tg News – 30/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sciopero e cortei, tensioni a Torino e Roma - Entro febbraio le primarie del campo largo - L’omaggio della premier Meloni alle vittime dell’elicottero - Etiopia, attacchi con droni a un campo di sfollati, 16 vittime - Ucraina, Kiev “Partiti i civili evacuati da Oleshky” - Caso Siher, minacce al Gip, indagano i carabinieri - Istat, inflazione a ottobre a +5,4%, dato più alto in tre anni - Bosnia, Tajani “Giornata triste, i militari rischiano per il Paese” - Previsioni 3B Meteo 31 Ottobre gsl