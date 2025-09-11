Ue, Borchia “Da von der Leyen troppi problemi e poche soluzioni”

ROMA (ITALPRESS) - Abbiamo sentito molti problemi ma poche soluzioni. Il punto è che la maggioranza di von der Leyen è debole. Troppe parole sulle armi e molta vaghezza sul Mercosur". Lo ha affermato l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia in un'intervista durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, commentando il discorso della numero uno di palazzo Berlaymont sullo Stato dell'Unione europea. xf4/col4/mca2