Ue, Borchia “Basta dogma austerity, superare i limiti mentali patto stabilità”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Per fronteggiare la crisi dei prezzi dell'energia, è fondamentale superare una volta per tutte il limite mentale che il vecchio patto di stabilità ci ha trasmesso". Così il Capodelegazione Lega al Parlamento europeo, Paolo Borchia, commentando le attuali sfide economiche europee e difendendo la solidità della gestione finanziaria italiana. Secondo Borchia, l'Italia ha dimostrato la propria affidabilità. "Il governo italiano è tra quelli che negli ultimi anni si sono caratterizzati per la maggiore stabilità, mantenendo un profilo sempre ordinato dal punto di vista dei conti pubblici. Tuttavia, nel momento in cui ci si trova ad affrontare una crisi straordinaria, è evidente che le misure ordinarie non possono più bastare: serve maggiore flessibilità, anche perché il dogma dell'austerity ha dimostrato di non portarci da nessuna parte" xf4/col4/mca2