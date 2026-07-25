Cagliari, stavano organizzando assalto a un portavalori carico d’oro. 11 arresti

CAGLIARI (ITALPRESS) - Stavano organizzando un assalto a un portavalori carico di lingotti d'oro. Con questa accusa la Polizia di Stato ha arrestato undici persone. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. Il furgone portavalori avrebbe dovuto trasportare 30 chili di lingotti. abr/