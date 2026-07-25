Rizzi “Non posso che essere contenta per l’argento mondiale”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "Sono un po' amareggiata ma non posso che essere contenta per l'argento mondiale". Lo ha detto la spadista azzurra Giulia Rizzi dopo aver conquistato il podio nella rassegna iridata di scherma in corso a Hong Kong. "Sono felice per la giornata in generale, sono riuscita a risolvere delle situazioni anche nei momenti difficili", ha aggiunto la friulana delle Fiamme Oro. mc/mca2