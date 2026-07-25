Macchi “Non penso di aver avuto un calo mentale in finale”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "Non penso di aver avuto un calo mentale. Ero arrivato in finale per dare tutto come sempre ma ho trovato un avversario che mi ha annientato, ho percepito che sapeva cosa fare in ogni stoccata". Lo ha detto Filippo Macchi commentando l'argento mondiale conquistato nella prova individuale di fioretto nella rassegna iridata di Hong Kong. Il 24enne toscano delle Fiamme Oro si inchina di fronte alla grande prestazione del ceco Alexander Choupenitch, vincitore dell'oro: "Nello sport come nella vita ci sono momenti in cui trovi persone più brave e meritevoli, ed oggi lo è stato il mio avversario. Sono stato perfetto fino alla finale, c'è rammarico perché proprio nell'ultimo assalto non sono riuscito ad esprimere il livello di scherma fatto vedere durante la giornata", conclude l'azzurro. mc/mca2