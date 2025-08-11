Ue, a Malta 48,7 milioni come terza tranche del Fondo di Ripresa e Resilienza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Commissione europea ha erogato 48,7 milioni di euro a Malta come terzo pagamento nell’ambito del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), elemento centrale del programma NextGenerationEU. Il pagamento segue il completamento da parte di Malta di 11 traguardi e 13 obiettivi collegati a 15 riforme e 9 investimenti previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo il ministero per i Fondi europei, i finanziamenti sosterranno diverse iniziative, tra cui l’estensione del trasporto pubblico gratuito, la promozione della mobilità sostenibile attraverso l’acquisto di veicoli elettrici per l’uso nel settore pubblico e il miglioramento delle strutture educative tramite la ristrutturazione delle scuole pubbliche. Altri progetti comprendono il potenziamento dei servizi sanitari con nuove apparecchiature mediche, l’introduzione di un programma di screening uditivo per i neonati, la modernizzazione del sistema giudiziario con nuove attrezzature e strumenti digitali, e il rafforzamento della strategia nazionale contro il riciclaggio di denaro.

Con questo pagamento, Malta ha ricevuto finora 215 milioni di euro – circa il 66% della sua dotazione totale di 328 milioni di euro prevista dal piano. La Commissione europea ha dichiarato che tali fondi contribuiranno a rafforzare la crescita economica, la resilienza e l’attuazione di riforme fondamentali. Il ministro per i Fondi europei, Stefan Zrinzo Azzopardi, ha accolto con favore il pagamento, sottolineando l’impegno del governo a utilizzare integralmente tutti i fondi assegnati, per garantire il massimo beneficio alle famiglie maltesi e gozitane.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).