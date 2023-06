KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS/MNA) – “Viaggio di lavoro nella regione di Kherson. Una riunione di coordinamento sulla liquidazione delle conseguenze dell’esplosione della diga idroelettrica di Kakhovka”. Così su Telegram il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Sono state discusse molte questioni importanti – prosegue -: la situazione operativa nella regione a seguito del disastro, l’evacuazione della popolazione dalle potenziali zone alluvionali, l’eliminazione dell’emergenza causata dall’esplosione della diga, l’organizzazione del supporto vitale per le aree allagate. Inoltre, le prospettive di ripristino dell’ecosistema della regione e della situazione militare operativa nell’area del disastro”. Per il presidente “è importante calcolare i danni e stanziare fondi per risarcire i residenti colpiti dal disastro e sviluppare un programma per compensare le perdite o trasferire le imprese all’interno della regione di Kherson”.

– foto Agenziafotogramma.it –

