Ucraina, Zelensky “Ricostruzione grande opportunità per l’Europa”

"E' stato dopo la seconda guerra mondiale che l'Europa ha visto cosa porta la vera ricostruzione. Che crescita porta. Ora siamo alla vigilia di opportunità non minori". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con la Conferenza Bilaterale sulla Ricostruzione dell'Ucraina a Roma. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)